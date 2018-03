Venerato: “Napoli su Leno, l’accordo col giocatore c’è. Reina-Milan tutto fatto”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue dichiarazioni: “Penso che il Napoli prenderà tre portieri, mentre Sepe chiederà di andare via. Il Napoli non lo farà giocare titolare e per lui stravede l’Udinese. Rafael è in scadenza. I portieri che prenderà il Napoli sarà come terzo uno esperto e come secondo un giovane.

La società è su Leno e Giuntoli nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il suo agente. Penso che Rulli non interessi più mentre Pau Lopez può essere un’opportunità. Per quanto riguarda Reina, c’è l’accordo con il Milan. E’ tutto fatto. Al Napoli interessa poco, la scelta era già stata fatta in estate.

Credo che il Napoli stia cercando di chiudere per Leno, col giocatore l’accordo c’è mentre bisogna definire quello col Bayer Leverkusen che ogni anno cede un giocatore importante”.

