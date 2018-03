Venerato: “Per il momento nessun incontro Sarri-De Laurentiis”

Il giornalista di RaiSport ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Incontri tra De Laurentiis e Sarri non ce ne sono stati. Pellegrini ieri è andato via, ma non posso escludere che magari si sono sentiti telefonicamente, ma chi preconizzava un contratto importante o addirittura una firma, ha toppato. Bisognerà aspettare il ritorno in Italia di De Laurentiis per qualche novità. Sarri attende di capire prima di tutto cosa accadrà nel Napoli, se qualche big andrà via, chi invece arriverà e in Europa cosa accadrà.

Il Napoli non prenderà Chiesa, l’ultima offerta del Napoli è stata di 40 milioni e la risposta della Fiorentina è stata no. In quel ruolo, il club azzurro lavora in maniera importante col Bologna e mi pare di capire che su Verdi non ci sia l’Inter, ma la Roma.

Il Napoli ha bloccato Torreira che ha una clausola di 25 milioni pagabile in 2 anni e nello stesso ruolo il club azzurro sta provando a mettere le mani su un altro giocatore: Barella, ma il Cagliari lo valuta più di 40 milioni.

Bellerin costa 50 milioni quindi non verrà a Napoli, ma un terzino il club lo prenderà”.

