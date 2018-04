Venerato: “Chelsea e Monaco su Sarri ma non è il primo della lista”

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Lunin piace anche alla Juventus. Marotta e Paratici hanno parlato con gli agenti, ma l’Inter si è mossa prima di Napoli, Juve e Roma ma firme non ce ne sono. Si tratta di un nato nel 1999 fra i più richiesti e seguiti da tutta Europa.

Sarri? deve capire cosa vuole fare, in primis se ci saranno offerte tali da spingerlo a lasciare una piazza che lo ama tantisismo e poi come si svilupperà il progetto tecnico ed economico del Napoli per la prossima stagione. Che Sarri sia nella lista del Chelsea non è un segreto e lo dico da 6 mesi, ma non mi pare sia il primo della lista londinese che è invece Luis Enrique. Anche il Monaco è interessato all’allenatore del Napoli, però sinceramente non credo sia arrivata un’offerta di 6 milioni considerando che l’attuale tecnico Jardim ne guadagna 4 e mezzo.



Ghoulam? Non è stata un’annata felice per il terzino sinistro e se andasse via, cosa molto probabile a fine stagione, l’unico che può sostituirlo è Grimaldo. Le alternative superiori a Grimaldo il mercato le propone, non mancano nomi, ma non si tratta di calciatori che il Napoli può acquistare o tantomeno avvicinare”.

