Venerato: “Sarri non firmerà adesso, De Laurentiis lo chiamerà”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole: “De Laurentiis avrà un contatto diretto con Sarri prima di andare a Los Angeles. Ieri sera non c’è stato nessun incontro e al momento neppure: Pellegrini e Sarri non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte della società.

Sarri in questa fase della stagione non firmerà nessun rinnovo e per evitare un rifiuto, De Laurentiis potrebbe anche solo chiamare il tecnico per poi incontrarlo al rientro da Los Angeles. La clausola di Sarri scade il 31 maggio per cui c’è tutto il tempo per vedersi a fine campionato. Sia la proprietà che l’allenatore non vogliono rompere gli equilibri per tenere sereno lo spogliatoio. Non mi risultano accelerazioni del Napoli per Rui Patricio, né un interessamento per Sirigu.

Al momento il Napoli sta lavorando soprattutto su Leno. Napoli e Bologna si sono sentiti pochi giorni fa per Verdi: il club azzurro sa che c’è una concorrente, non conosce il nome e io immagino sia l’Inter. C’è da superare il problema dei diritti di immagini ed è da definire il costo della clausola d’uscita del calciatore”.

