Venerato: “Sarri insiste sugli stessi giocatori? non si fida dei panchinari”

Il giornalista di RaiSport, Ciro Venerato, ai microfoni dell’emittente crc pone l’attenzione sui panchinari.

“Una parte della critica ha sopravvalutato la rosa del Napoli ed ha pienamente sottovalutato il lavoro di Sarri. Se l’allenatore del Napoli insiste su certi giocatori è perché non si fida di chi è in panchina, questo è il punto.

Novità in sede di calciomercato? può essere che Marko Rog sia seguito dal Borussia Dortmund, non lo escludo affatto un’ipotesi del genere. Rog come Diawara avrebbe potuto giocare qualche minuto in più nell’arco del campionato, ma non credo che avrebbe cambiato i valori in campo del Napoli. Questa squadra non sarebbe potuta andare oltre il secondo posto.

Se la società azzurra non ha la forza per lottare con la Juventus per lo scudetto va detto apertamente, sinceramente senza illudere i tifosi perché la chiarezza è una delle migliori cose.

Il Napoli aveva proposto Ounas al Sassuolo quando trattativa Politano e credo ne parlò anche col Cagliari (CLICCA QUI), questo vuol dire che Sarri lo valuta cedibile da un bel po’ di mesi e quindi non pronto”.

