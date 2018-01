Venerato: “Verdi più vicino, se sfuma c’è Deulofeu. Giovedì arriva Machach”

Il giornalista di Rai Sport, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Machach è atteso giovedì a Castel Volturno e sarà valutato da Sarri, ma il Napoli sta già sondando club amici per permettergli di giocare. La soluzione immediata è il Chievo, a Giuntoli farebbe piacere piazzare il ragazzo in serie A ma vuole anche garanzie tecniche, la seconda opzione è il Carpi.

Verdi? è a Dubai con la fidanzata e nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto da una telefonata dal Napoli che intanto sta parlando con l’agente. Si è partiti da un no secco del calciatore 3 settimane fa e si è passati al “ni” della settimana scorsa. Il Bologna è salvo, non credo che possa ambire all’Europa League e non avendo obiettivi immediati può venderlo. Dunque, manca solo il sì del ragazzo.

Il Napoli monitora anche le alternative a Verdi, in questo caso il nome forte è Deulofeu. Ci sono buoni rapporti col Barcellona che valuta il calciatore 20 milioni, il calciatore vorrebbe 2 milioni più bonus per 5 anni. La società azzurra affonderà il colpo solo se Verdì dovesse sfumare.

In uscita il Napoli ascolta le richieste per Tonelli, per il quale ci sono state chiacchierate informali con la Sampdoria e con l’Udinese. Al telefono della società partenopea hanno chiamato anche lo Spartak Mosca e il Besiktas per Giaccherini, per l’ex Nazionale italiano però è in pole-position il Chievo Verona”.