Venerato: “Vertice De Laurentiis-Giuntoli: ritiro e lavori a Castel Volturno i temi”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole: “Si è concluso il vertice che si è tenuto nella sede della Filmauro tra De Laurentiis e Giuntoli, erano presenti anche Chiavelli e Formisano. Si è parlato del brand e dell’organizzazione del prossimo ritiro.

Con Goiuntoli si è parlato anche di calciomercato e del futuro di Sarri visto che lui e il tecnico sono spesso insieme. Sarri può restare o andare via, per ora le percentuali sono 50 e 50.

Il contratto d’affitto è stato disdetto per tre motivi: il primo per natura personale e logistica; il seocndo pe rla normale procedura dei contratti d’affitto, dove se non annulli il contratto si rinnova automaticamente e disdirlo dopo costerebbe una multa di 25mila euro; il terzo perché non conoscendo il suo futuro ha preferito disdire tutto a febbraio”.

