Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Radio Crc ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

Il futuro di Jorginho e Diawara verrà deciso a giugno. È difficile, però, che restino entrambi: uno dei due andrà via per essere rimpiazzato da Torreira. Verdi? Il Napoli, dopo aver ricevuto il no dalla Fiorentina per Chiesa, potrebbe accelerare nuovamente per lui che, tuttavia, piace molto anche alla Roma”.

