Vengloš: “Nulla di serio per Hamšík, può giocare anche attaccante”

Il procuratore del capitano del Napoli ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Vedere il Napoli primo è bellissimo, ma è presto per esultare e si deve aspettare la fine ancora lontana del campionato. I problemi fisici di Marek? non c’è nulla da temere, non è un problema serio e recupererà sicuramente in fretta, in ogni caso Sarri ha dimostrato anche sabato di avere una squadra competitiva e di poter affrontare con serenità anche eventuali assenze, la rosa è giusta. Inoltre il Napoli ha qualcosa di eccezionale quest’anno, un gruppo unito che migliora gara dopo gara anche la fiducia e la forma mentale, non solo fisica.

Spostamento di Marek in altri ruoli? perchè no, può sicuramente giocare anche attaccante e in passato l’ha già dimostrato, avanzarlo in campo non credo possa comportargli qualche problema, si è sempre messo a disposizione degli allenatori che ha avuto”.

