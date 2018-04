Ventura sorprende: “Non vedo l’ora di tornare ad allenare in Serie A”

L’ex CT della Nazionale, Giampiero Ventura, dichiara la sua voglia di panchina.

Passato alla storia come l’allenatore che dopo 60 anni non ha portato la Nazionale italiana ai Mondiali, Giampiero Ventura non sembra affatto voler abdicare a 70 anni. L’ex commissario tecnico dell’Italia ieri era presente allo Stadio Grande Torino per la sfida dei granata contro l’Inter ed ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Questi alcuni passaggi:

“Il ritorno a Torino? Eh sì, ero un po’ commosso, come mia moglie Luciana. Lei ha pianto. Entrare in questo stadio per me è stato emozionante, rivedere quei colori che sono stati anche i miei, quei tifosi, quest’impianto che tanto mi ha dato. E poi vedere giocare dal vivo il Torino. Tornare ad allenare in Serie A? Io non vedo l’ora, vedremo.

Torino? Conservo ricordi indelebili di un’avventura che mi ha segnato profondamente. Insieme ci siamo tolti parecchie soddisfazioni e adesso ogni volta che ritorno qui sono felice. Contro l’Inter poteva finire in pareggio ma non ha rubato nulla il Toro”.

