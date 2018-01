Verdi ad un passo ma non chiude l’arrivo di Deulofeu

Il calciatore del Bologna potrebbe essere già ufficializzato stasera, ma l’affare non chiude all’ex milanista.

Sembra davvero fatta, stavolta per davvero, Simone Verdi fra poche ore sarà un nuovo calciatore a disposizione di Maurizio Sarri. Il talentuoso venticinquenne scuola-Milan arriverà al Napoli per una cifrà superiore ai 20 milioni di euro più bonus, contratto da cinque anni da circa due milioni a stagione. Il mercato azzurro si chiuderà qui con la rinuncia a Deulofeu? nient’affatto.

–

Messi in competizione l’uno con l’altro per la maglia azzurra, in una sorta di “vengo anch’io, no tu no” in salsa moderna, Verdi e Deulofeu potrebbero ritrovarsi al Napoli entro questo mese. Il cartellino dello spagnolo del Barcellona a soli 15 milioni è un’occasione in “saldo” che a quanto pare Aurelio De Laurentiis non vorrebbe farsi sfuggire, per la gioia dei tifosi e di Maurizio Sarri.

24 anni, una carriera a livello internazionale più che discreta fra Spagna, Inghilterra e Italia, Gerard Deulofeu attende segnali definitivi da casa-Napoli per diventare l’ennesima bocca di fuoco dell’attacco azzurro. Nonostante Verdi.