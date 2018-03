Verdi: assalto dell’Inter per giugno

Simone Verdi, attaccante del Bologna, è ancora al centro del mercato, tra i tanti club spunta anche quello di Suning.

Inter-Bologna, in programma domani alle ore 15:00 sarà anche un po’ sua la partita. L’attaccante esterno dei rossoblu, che ha esplicitamente espresso il desiderio di rimanere in Emilia fino al termine della stagione, dicendo no al Napoli, sarebbe nel mirino dell’Inter.

A rivelarlo il portale on line del Corriere dello Sport. A quanto pare, la dirigenza neroazzurra avrebbe, già da tempo, un quasi accordo con l’entourage del ragazzo. La società bolognese, già a gennaio, rispose picche ad una proposta di prestito con diritto di riscatto. A giugno l’operazione potrebbe farsi soprattutto perché il club di Suning non avrà più vincoli dettati dal Fair Play Finanziario.

