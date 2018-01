Verdi: la trattativa resta in bilico, il calciatore ha avuto un ripensamento

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile ripensamento di Verdi riguardo il suo trasferimento a Napoli.

L’attaccante del Bologna non sembrerebbe essere ancora del tutto sicuro nell’accettare la proposta del Napoli. Al momento è più possibile un non trasferimento nonostante sia De Laurentiis che Chiavelli siano a Milano per chiudere la trattativa.

Il Napoli, riferisce Sky Sport, non forzerà la mano e non darà un ultimatum al calciatore. Le alternative sono sempre Deulofeu e Politano anche se Verdi resta la preferenza di Sarri.