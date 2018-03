Verdi: “Non ho rifiutato il Napoli, ma non potevo tradire Bologna”

Il calciatore ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Di seguito alcuni passaggi:

“Perchè ho detto no al Napoli? Non ho rifiutato il Napoli, è diverso, ho detto sì al mio percorso al Bologna: non potevo andarmene a gennaio dopo tutta la fiducia che ha riposto in me quando venivo dalla retrocessione col Carpi. Ho dovuto sentire tante falsità, cose brutte persino sulla mia famiglia e sulla mia fidanzata, che avrebbero interferito nella scelta.

–

Poi ho sbagliato anch’io perchè la mia riservatezza, che ritengo un pregio, ha peggiorato la situazione. L’offerta del Napoli poteva cambiare la mia carriera, lo so. Ma, dopo avere giocato già in sei squadre, a 25 anni qui ho trovato per la prima volta la mia casa calcistica. Sento di avere un progetto da condurre fino a giugno. L’ambizione di un atleta è sempre giocare con grandi campioni. Ma qui sono a casa. Il mio no legato a Inter, Milan, Juve? Mi viene da ridere. No, nessuno muoveva i fili. So ragionare da solo. De Laurentiis ha detto che l’ho deluso? Forse ho mandato un messaggio sbagliato. Ma sia chiaro: il problema non era Napoli, e non ho mai detto sì per poi cambiare idea”.

Per leggere l’intera intervista vi rimandiamo all’edizione odierna del “Corriere della Sera”.



Comments

comments