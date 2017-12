Il Verona potrebbe essere costretto a dover salutare Martin Caceres dopo la partita di sabato sera contro la Juventus.

L’uruguaiano, parcheggiato in Veneto dalla Lazio, durante la finestra di mercato invernale potrebbe già fare ritorno alla base. Secondo il Corriere di Verona, gli scaligeri starebbero valutando diversi nomi per sostituirlo: uno di questi è quello di Lorenzo Tonelli, che non sta trovando spazio al Napoli.