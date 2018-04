Verona, si dimette il ds Fusco: “Chi sbaglia paga”

Il Verona è stato sconfitto per 3-0 dal Benevento.

La sconfitta è stata fatale per il Direttore Sportivo Fusco che ha deciso di dimettersi.

A Sky Sport, dopo la gara, ha spiegato le motivazioni della sua decisione: “Perché questa prestazione? Non so che dire, mi sorprende visti gli allenamenti quotidianamente. Non mi aspettavo questa reazione, la squadra stava bene ed era in condizioni di fare una partita diversa e di ottenere un risultato diverso.

Non è stato così. E chi sbaglia paga. In questo momento sono io a pagare degli errori fatti e la fiducia a questa squadra, a questo gruppo di giocatori che punta ad un obiettivo raggiungibile ma non l’atteggiamento di oggi. A questa squadra oggi è mancato l’orgoglio.

Oggi il Benevento ha avuto l’orgoglio di dimostrare che merita questa categoria, noi non l’abbiamo fatto. Spero che riusciranno nelle prossime gare”.

