Versus: Suso vs Callejon, incroci e sirene tra campo e mercato

Sedicesimo numero di “Versus” dedicato questa volta ai due esterni di Milan e Napoli. Fondamentali nelle loro rispettive squadre e possibili protagonisti di uno scambio di mercato.

Milan-Napoli non è soltanto la partita che deciderà le ambizioni delle due squadre, cioè se gli azzurri potranno continuare la lotta scudetto e se i rossoneri riusciranno a difendere la sesta posizione. Non sarà soltanto la partita di Gattuso e Sarri, due allenatori più simili di quanto si possa pensare. Non sarà solo la partita di Reina, futuro portiere del Milan che oggi difenderà la porta azzurra. Ma proprio in chiave mercato, sarà la partita di Suso e Callejon, giocatori fondamentali per i loro allenatori e per le loro squadre, al centro di una girandola di mercato che potrebbe portare i due spagnoli a scambiarsi la maglia nella prossima stagione.

Sei gol e cinque assist per Suso fino a questo momento, secondo marcatore rossonero in campionato alle spalle del solo Cutrone. La storia dell’esterno rossonero è già nota (e ne abbiamo parlato proprio in QUESTO numero di Versus), il grande calcio si sta finalmente accorgendo di lui dopo aver sofferto prestiti e poche opportunità e lui sta ripagando questa fiducia con il suo talento e trascinando il Milan di Gattuso ad un posto nella prossima Europa League. Per certi versi, Suso può essere l’erede naturale di Callejon, mentre per altri ha caratteristiche completamente diverse. Capacità di andare al tiro anche palla al piede, dribbling e impostazione dell’azione, queste le caratteristiche che mancano all’esterno del Napoli e che invece ha quello rossonero. Sarebbe quindi necessario catechizzarlo tatticamente come solo Sarri potrebbe fare per renderlo il vero successore di Callejon.

Callejon che, invece, potrebbe seguire la scia di Reina e vestire il rossonero nella prossima stagione. Il Leader silenzioso del Napoli l’abbiamo definito in QUESTO articolo ed è quasi superfluo star qui a ripetere perché è fondamentale per Sarri e per l’ecosistema azzurro, ma proviamo a riassumere: gol, inserimenti alle spalle della difesa, disciplina tattica senza eguali, coperture difensive e diagonali sia in attacco che in difesa con tempi quasi perfetti. Queste solo alcune delle qualità di Callejon che gli sono valse il ruolo di vero insostituibile per il tecnico del Napoli, oltre che di oggetto ambito in sede di mercato. Insomma, due esterni spagnoli, uno con la maglia rossonera, uno con la maglia azzurra, il primo interessa al Napoli, il secondo al Milan, uno scambio che potrebbe concretizzarsi già nella prossima finestra di mercato. Non c’è dubbio che Milan-Napoli sarà segnata dal confronto tra Suso e Callejon.

