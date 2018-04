Vialli: “Napoli in fase calante nell’ultimo periodo”

Gianluca Vialli ha parlato del momento del Napoli durante la trasmissione Sky Calcio Club.

“Per il Milan non era facile giocare contro il Napoli. Oltre ai meriti dei rossoneri ci sono anche i demeriti del Napoli che ultimamente è in fase calante ed ha fatto pochi punti nelle ultime giornate. Oggi, nonostante le assenze di Bonucci e Romagnoli, il Napoli è stato fermato dal Milan che ha fatto una bella partita.”

Il Napoli deve vincere sempre lo scontro diretto, vincerle tutte e sperare che la Juve perda con Inter e Roma. E’ da un po’ che il Napoli non si esprime ad alti livelli. Secondo me hanno perso convinzione, e si nota sul campo, e credo che Mertens, un cecchino che gli ha risolto molte partite, pecchi in brillantezza e mi chiedo se possa giocare Milik.”

Comments

comments