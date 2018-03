Vicenda Younes, tutta una questione di soldi

Il punto sulla vicenda Younes, che ha scosso il calciomercato del Napoli.

La Certezza:

Il calciatore è a tutti gli effetti di proprietà del Napoli.

La Storia:

Younes, individuato e bloccato da Giuntoli per la prossima stagione, forza la mano per anticipare l’arrivo nell’ultima finestra di mercato. Grazie agli ottimi rapporti con l’Ajax e alla ferma volontà del calciatore, l’affare si conclude. Il resto è cosa nota, l’arrivo a Napoli, le visite mediche, l’incontro con i compagni di squadra e il battesimo del San Paolo.

Il Mistero:

La routine viene spezzata dall’imprevedibile; improvvisamente il calciatore raccoglie le sue cose e ritorna in Olanda. All’inizio si parla di problemi familiari, poi la faccenda si delinea meglio. Younes ha cambiato idea e non vuole più vestire la maglia del Napoli.

La Verità:

Notizie ufficiali non se ne hanno, in Olanda si mostrano sorpresi, almeno quanto a Napoli, ma i rumors raccontano di una mega offerta arrivata all’improvviso da un potente club straniero( Bayern?) che, probabilmente, male informato dall’entourage di Amin pensa di potersi inserire nella trattativa. In realtà, come detto, Younes è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Napoli e chiunque volesse prenderlo a giugno dovrà pagare la cifra decisa da De Laurentiis.

Comments

comments