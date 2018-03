VIDEO – Carragher sospeso da Sky Sport: sputa ad un tifoso

⚽️ NO AGUANTA Y LE ESCUPE A UNA NIÑA 🤬🤢 • Los Clásicos siempre dejan en evidencia a los malos perdedores. Es verdad que a nadie le gusta perder pero hay que aguantarse las bromas, sobre todo cuando eres una figura pública. El pasado sábado, el Manchester United venció al Liverpool 2-1 y ex capitán de ‘red’ y ahora analista de la tv inglesa (Jamie Carragher) no tuvo mejor idea que reaccionar a un hincha del ManU con un escupitazo a la hija. Lo peor es que todo quedó grabado. “Me escupió y me cayó en la cara” le dijo la joven a su padre. Las consecuencias fueron inmediatas para la leyenda del Liverpool, quien fue apartado del equipo de panelistas de la cadena Sky Sports el próximo fin de semana a espera de una decisión por parte de los dueños. Además, el ex defensor tampoco aparecerá como analista esta semana para una cadena danesa (TV3) para cubrir el encuentro entre el Manchester United y el Sevilla por la UEFA Champions League • ⚽️🤭🤦🏻‍♂️🤢😡 • #laotracaradeldeporte #liverpool #liverpoolfc #liverpoolfans #jamiecarragher #carragher #manchester #manchesterunited #manu #mufc #mufcfans #mufcfanpics #lfc #lfcfamily #lfcnews #tv3 #champions #championsleague #uefachampionsleague @23_carra

