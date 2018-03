VIDEO – Cavani da Botija a Matador, dal Napoli al PSG. Buon compleanno Edinson

Oggi è San Valentino, la festa dell’amore ma anche il compleanno di Edinson Cavani che compie 31 anni.

Edinson Roberto Cavani Gómez, conosciuto come El Matador, è nato a Salto. Nella sua carriera ha vinto tante competizionie nel 2011 ha conquistato la Copa America con l’Uruguay. E’ cresiuto nel settore giovanile del Danubio, a inizio carriera era soprannominato El Botija (bambino) per via dei lineamenti infantili e del fisico fragile ed esile. Poi i gol lo hanno trasformato in Matador.

In Italia il Palermo lo fa crescere, iniziano a notarlo diversi club tra cui il Napoli che nel 2010 lo acquista. De Laurentiis lo acquista per 17 milioni ma tre anni dopo lo cede al PSG per 64 milioni.

Nei tre anni azzurri ha collezionato gol e trofei. Nel primo anno azzurro ha collezionato 47 presenze e 33 reti complessive (26 in campionato e 7 in Europa League), l’anno seguente colleziona 48 presenze e 33 reti, eguagliando pertanto lo score personale dei gol della stagione precedente. Nella terza stagione realizza 38 gol e colleziona 43 presenze. Il primo trofeo in Italia arriva grazie ad un suo gol: era il 20 maggio finale di Coppa Italia, la sua rete sblocca la partita che poi il Napoli vinse per 2-0 contro la Juventus.

Il nuovo Re di Napoli conquista il cuore dei tifosi tanto che gli è stata intotolata anche una rotonda: rotonda Cavani a Lucrino. Lui non ha mai dimenticato il suo popolo e in qualche intervista ha dichiarato che non gli dispiacerebbe un ritorno all’ombra del Vesuvio.

Dopo tre stagioni passa al PSG dove trova Zlatan Ibrahimovic. Con la cessione dello svedese è Cavani il nuovo re di Parigi. Arrivano in estate Mbappé e Neymar ma il Matador non si è lasciato intimorire, ha fatto capire chi comanda a suon di gol.

In carriera ha vinto un campionato uruguayano, una Coppa Italia, 4 Coppe di Lega francese, 3 campionati francesi, 5 Supercoppe francesi, 3 Coppe di Francia e una Copa America col suo Uruguay.

A Cavani, oltre alla rotonda, è stata dedicata anche una canzone.

