[Video] Conte abbandona l’intervista. Tavecchio: “E’ amareggiato, ma la Federazione è con lui”

Continua a tenere banco il caso Marchisio. Il ct della nazionale italiana Antonio Conte non è riuscito ancora a digerire le forti critiche che sono scaturite dal presunto infortunio del centrocampista della nazionale.

Durante un’intervista alla trasmissione Rai Dribling, l’ex tecnico bianconero ha abbandonato la conferenza stampa visibilmente stizzito dalla domanda di un giornalista proprio sul caso Marchisio. CLICCA QUI per vedere il video realizzato dal Corriere dello Sport Tv.

Nel frattempo è intervenuto il presidente della FIGC Tavecchio che ha dichiarato:

“Ho incontrato a lungo Conte, non è sereno: tutte queste cose sui social non gli piacciono, lui si sente vilipeso per responsabilità che non ci sono. La Figc è con lui”.

