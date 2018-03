[Video] Da Made in Sud l’invito alle tifoserie di Roma e Napoli

E’ successo nella puntata di Made in Sud andata in onda ieri sera su Rai2 Quella di sabato 4 aprile, sarà la prima sfida tra Roma e Napoli che si giocherà all’Olimpico dopo i tragici avvenimenti accaduti in occasione della finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014. In quell’occasione venne ferito mortalmente il tifoso napoletano Ciro Esposito. Per l’omicidio del ragazzo, è indagato il tifoso romanista Daniele De Santis.

Il timore di incidenti in occasione di questa partita sono tanti. All’andata al San Paolo il settore ospiti venne completamente chiuso, mentre per la partita di sabato è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania.

Un segnale di pace arriva dal mondo della televisione. I comici napoletani ‘I Ditelo Voi’ e il comico romano Marco Capretti, durante uno sketch comico che li ha visti protagonisti, si sono scambiati i gagliardetti di Napoli e Roma, per invitare le due tifoserie a mettere da parte l’astio che ha caratterizzato i rapporti tra napoletani e romanisti in questi ultimi mesi.

