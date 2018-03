Oggi è il compleanno di due pilastri del Napoli. La fascia destra è in festa.

Settimo compleanno in azzurro per Christian Maggio che compie 33 anni. Secondo compleanno, invece, per Josè Maria Callejon che compie 28 anni.

Tanti auguri dalla redazione di 100x100Napoli.

Ecco le schede tecniche dei due giocatori azzurri

MAGGIO, LEGGI QUI.

CALLEJON, LEGGI QUI.

Ecco i video dei gol dei due giocatori azzurri

MAGGIO, CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.

CALLEJON, CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.



Comments

comments