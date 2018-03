[Video] Febas: il nuovo talento del calcio spagnolo

Talento puro e classe cristallina. A soli 19 anni, Aleix Febas, mediano titolare nella Spagna under18 e centrocampista della squadra B del Real Madrid, è già considerato uno dei migliori giovani della sua generazione. Hanno fatto il giro del mondo le immagini della sua ultima prodezza contro l’Alcorcon B, in cui riceve palla da metà campo, salta da solo in dribbling mezza squadra avversaria e poi, con un tiro a giro, piazza la palla nell’angolo alto della porta dove il portiere non può arrivare.

Che la squadra campione in carica d’Europa, abbia trovato in casa un nuovo fuoriclasse?

Articolo di Marco Salvadori

