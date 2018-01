[VIDEO] Gol da cineteca di Maggio e il Napoli di Mazzarri espugna Livorno

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club celebra le partite giocate dagli azzurri il giorno 24 gennaio.

Il giorno 24 gennaio il Napoli ha giocato quattordici partite, nove in serie A, tre in serie B e due in coppa Italia, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 2-0 a Livorno nella seconda da ritorno della serie A-2009/10

Questa è la formazione schierata da Walter Mazzarri:

De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Grava, Maggio, Gargano, Pazienza, Aronica (68′ Dossena), Cigarini, Hamsik (81′ Zuniga), Denis (91′ Insigne)

I gol: 46′ p.t. Maggio, 91′ Cigarini

Dopo venti giornate il Napoli era quarto in classifica alle spalle di Inter, Milan e Roma. Gli azzurri hanno chiuso il torneo al sesto posto.

Nella partita dell’esordio in serie A di Lorenzo Insigne, il gol del 2-0 al Livorno è stata una punizione di Luca Cigarini. Il regista ha segnato due gol nelle sue 28 partite di campionato giocate in maglia azzurra. Vanta anche una presenza in coppa Italia.