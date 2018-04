VIDEO – Hamsik regala la maglia del record a Maradona

Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha voluto fare un regalo a Diego Armando Maradona, donandogli la maglia indossata in occasione del gol che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della storia azzurra.

Lo slovacco ha realizzato un video messaggio su Instagram in cui dice: “Ciao Diego, sono qui con questa maglia che per me è una maglia speciale perchè la maglia con la quale ti ho raggiunto quando ho segnato il 115imo gol con la maglia del Napoli e per me è un grandissimo onore stare vicino ad un campione come te. Ti ho pensato subito e voglio regalarti questo pensierino: la maglia con dedica: ‘A Diego il più grande di sempre, con stima e affetto’. Spero che ti piaccia. Un abbraccio forte e sempre forza Napoli”.

Comments

comments