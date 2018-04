Tra i protagonisti della partita di ieri tra Milan e Napoli c’è stato, sicuramente, Gianluigi Donnarumma: il portiere si è reso protagonista di una spettacolare parata su un tiro ravvicinato di Arek Milik.

Il giovane rossonero, in un video circolato sui social, in un primo momento sembra chiedere scusa ad un parente per quel salvataggio ma, successivamente, si lascia andare ad un’esultanza provocatoria e fuori luogo.

Il video:

