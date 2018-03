VIDEO – Mertens: “Ho fatto ciò che potevo. Mi piacerebbe vedere anche voi farlo”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, in questi giorni si è reso protagonista di molti gesti d’amore verso i meno fortunati.

Attraverso il suo profilo Twitter il belga ha fatto sapere che ha aiutato per quello che poteva. Poi ha posto un video con che lo ritrare tra i meno fortunati, sperando che a tutti venga voglia di aiutare il prossimo, questo il suo messaggio: “Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo. Mi piacerebbe vedere anche voi farlo”.

Ho cercato di aiutare per quello che potevo.Non era mia intenzione di far sapere tramite i social,ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne,preferisco postare un video magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo.Mi piacerebbe vedere anche voi farlo. pic.twitter.com/4827T3eCfi — Dries Mertens (@dries_mertens14) March 2, 2018

Comments

comments