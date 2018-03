[Video]Napoli-Udinese, parla Piris

Nel post di Napoli-Udinese, il terzino friulano Ivan Piris ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Stavamo giocando un bel calcio, ci eravamo ripresi nel primo tempo, ma poi nel secondo tempo il gol sfortunato che abbiamo subito ci ha tolto la fiducia. Abbiamo fatto una bella gara, stiamo crescendo, dobbiamo migliorare e continuare su questa strada. Non era facile con il Napoli che ha un attacco fortissimo. Nel primo gol Mertens ha effettuato un diagonale preciso che il portiere non ha potuto fare nulla. Nel secondo gol invece sono stati bravi loro e soprattutto Gabbiadini che si è inserito molto bene anche se noi non siamo stati molto attenti. Dobbiamo migliorare ancora, ora c’è la lazio per cui dobbiamo lavorare”.

Clicca qui per il video

Fonte: Udinese Calcio

Comments

comments