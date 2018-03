[VIDEO] Osvaldo: “Mangia l’erba, asino “

Nuove polemiche per l’attaccante italo-argentino L’ex punta di Roma, Juventus e Inter è andato ancora a segno nella partita vinta 3-0 contro l’Estudiantes, realizzando il suo quinto gol in sette partite con il Boca Juniors. Ma ha fatto molto parlare un episodio avvenuto nel corso della partita. Dopo aver discusso con Desàbato, centrale difensivo dell’Estudiantes, l’attaccante ha raccolto un ciuffo d’erba e si è rivolto nei confronti dell’avversario dicendogli: “Eccoti il tuo pasto, asino”, scatenando così la reazione degli avversari. Il Boca ha poi vinto la gara e l’Estudiantes ha ricevuto le espulsioni di Matias Aguirregaray e Carlos Auzqui. Osvaldo, certo non nuovo a questi tipi di gesti, è stato molto criticato in Argentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi sono riguardato e non mi sono piaciuto. Io preferisco che si parli di me per le mie prestazioni e i miei gol. Voglio dire però, che ho subito falli per tutta la partita e che oltretutto hanno insultato mia moglie.”

Articolo di Marco Salvadori

