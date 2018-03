Video-Paolo Rossi a Juve TV attacca il Napoli, ma fa una figuraccia

Il giornalista di Juventus TV, Paolo Rossi, ha parlato nel post partita di Juventus-Tottenham:

Continuano a criticare la Juventus in Europa, come se fosse inadeguata, senza il minimo rispetto. Allegri se fosse come gli altri si presenterebbe citando il proprio fatturato e quello della Premier e avremmo finito di discutere. Non se ne può più, pare che gli avversari non siano esistiti, è la Juve a tirarsi indietro e non il Tottenham ad attaccare. A questo gioco sulla frustrazione europea non ci sto più, è poco rispettoso per la squadra che domina in Italia. Ci sediamo a parlare con chi domina, non chi pensa che il bel calcio lo fa chi esce con una squadra ucraina!”.

In realta è stata detta un’inesatezza, il fatturato del Tottenham infatti non è superiore a quello della Juventus.

Gli Spurs hanno chiuso l’ultima stagione con 355 milioni di ricavi, la Juventus ha chiuso con 405,7 milioni.

Ecco il video:

Fonte foto:napolipiu.com

Comments

comments