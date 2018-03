Video-Tutti i giocatori della Fiorentina scendono in campo con la maglia di Astori

La Fiorentina torna in campo dopo la tragica scomparsa di Astori, tutti i giocatori viola sono scesi in campo per il riscaldamento con la maglia del loro capitano

Ecco il video:

Queste invece le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento:

Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone;

Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda;

