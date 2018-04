Vidigal: “Il Napoli deve crederci. Rui Patricio è cresciuto molto”

Vidigal, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Solo Cristiano Ronaldo può fare quei gol, lui lavora per superarsi, è un fenomeno, inventa il calcio e ogni anno porta qualcosa di nuovo nel calcio.

Rui Patricio è tra i primi tre portieri al mondo, in Nazionale sta facendo benissimo, il suo livello di concentrazione è cresciuto. Secondo me doveva andare via dal Portogallo da un bel po’.

Mario Rui? Consoco Fernando Santo e credo che porterà al Mondiale chi è andato agli europei, almeno quelli che saranno disponibili. Peccato perché Mario Rui sta facendo bene ma è arrivato un po’ tardi.

Il Napoli deve guardare solo alle gare che restano. La Juventus uscendo dalla Champions porterà tutte le sue forze sullo Scudetto ma spero che sarà un colpo duro così non si rialzarà, un’altra botta pensa dal Real Madrid potrebbe essere un contralcolpo.

Rui Patricio? No il Napoli non l’ha acquistato ancora. Io mi occupo del settore giovanile”.

