Vidigal: “Rui Patricio potrebbe lasciare se il Napoli vincesse lo Scudetto”

Luis Vidigal, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Per ciò che ha fatto Mario Rui in Italia in passato meritava la convocazione, è un giocatore importante ed è uno dei migliori terzini portoghese. Avrà la possibilità di giocare il mondiale col Portogallo.

Lui guarda il calcio italiano come una delle sue possibilità. Non credo però che voglia andare via, Rui Patricio è un grande portiere. Ha anche la famiglia che vive lì a Lisbona, si trova bene ma non si può mai dire mai nel calcio. Se il Napoli vince lo Scudetto le cose potrebbero cambiare e magari posso parlare anche io con lui. Patricio è diventato epserto e potrebbe andare via.

Grimaldo si parla da un anno che potrebbe venire a Napoli, piace a Sarri e potrebbe essere un bel acquisto per il Napoli ma il Benfica potrebbe tenerlo ancora lì. Se non vincerà lo Scudetto allora Grimaldo potrebbe andare via. La lotta a tre per i terzini azzurri sarebbe bella da vedere”.

Comments

comments