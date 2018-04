Viene scambiato per l’arbitro di Real-Juventus e riceve una caterva di insulti

Tantissimi tifosi Juventini poco intelligenti, hanno insultato Michael Oliver su Twitter pensando fosse l’arbitro di Real Madrid-Juventus, ma si trattava di un omonimo

“Dopo aver ricevuto un torrente di insulti dai tifosi della Juventus che pensavano fossi l’arbitro di Real Madrid-Juve, direi che il mio omonimo merita le scuse mentre io ero a casa sul divano”

Questo il tweet di Michael Oliver, omonimo dell’arbitro di Real-Juve:

After receiving a torrent of abuse from Juve fans last night thinking I refereed a Champions league game it seems my namesake deserves an apology while I was at home on the sofa. https://t.co/U2lvYCvivC

— Michael Oliver (@sunderlandsmile) 12 aprile 2018