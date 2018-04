Vigilia di Milan-Napoli, il commento del Milan sulle considerazioni dei quotidiani

L’AC Milan sul proprio sito ufficiale ha riportato titoli e approfondimenti dei principali quotidiani sportivi sulla partita di domani a San Siro

MILAN-NAPOLI, LE SCELTE

“Gattuso ha ancora un dubbio Kalinic o André Silva dall’inizio”, è il titolo del Corriere dello Sport di oggi a pagina 20 con le relative aggiunte: “Il gol al Sassuolo ha rilanciato l’attaccante croato”, “Negli ultimi allenamenti il portoghese schierato titolare”. Sulle pagine di Tuttosport, il tema continua ad essere proprio l’attacco: “Contro il Napoli – André Silva favorito per l’attacco”, nel testo “Il favorito delle prove di ieri è André Silva, con Cutrone e Kalinic che andranno a rappresentare le alternative. In difesa ci sarà il ritorno di Davide Calabria sulla corsia di destra mentre la coppia difensiva centrale sarà formata da Zapata e Musacchio”.

MILAN-NAPOLI, I PROTAGONISTI

Il quotidiano torinese Tuttosport porta al centro dell’attenzione il giovane portiere rossonero che, da campano, si appresta a festeggiare una ricorrenza importante proprio contro il Napoli: “100 partite in Serie A a soli 18 anni, Donnarumma record”, nel testo “Donnarumma sta dando anche una notevole dimostrazione di continuità: da quando ha esordito, il 25 ottobre 2015 contro il Sassuolo, è sempre stato titolare in campionato”. La cornice sarà adeguata, come conferma la Gazzetta del Mezzogiorno: “San Siro si prepara – Milan, la carica dei 70 mila”, nel testo “Il Milan si affida alla carica di San Siro. Saranno infatti 70mila gli spettatori, 62mila tagliandi sono stati già venduti”.

MILAN-NAPOLI, SUI 2 FRONTI

“Il ricordo – Hamsik: «Quel gol al Milan che emozione!»”, è il titolo odierno di Tuttosport che nel testo sviluppa l’argomento: “119 ma ce n’è uno tra i primi che è rimasto inchiodato nella memoria di Marek Hamsik e lì rimarrà per l’eternità: «Al San Paolo contro il Milan». E quando il ‘Diavolo’ si avvicina, Marekiaro si sistema dinanzi ai ricordi, vibrando ancora”. Dovrà vedersela proprio con Gigio Donnarumma, sul quale torna la Gazzetta dello Sport: “Giovane centenario, altro record Milan – Gigio 100 – Contro il Napoli, Donnarumma diventerà il più giovane di sempre a toccare quota 100 in A”, “Il portiere supera Rivera e Piola, unici a raggiungere le 100 prima dei 20 anni”.

Il club rossonero ha poi fatto un commento dove ha evidenziato rispetto nei confronti del Napoli: “Il Milan ha grande rispetto del Napoli e la concentrazione su cosa fare in campo per contrapporsi al meglio ai partenopei, è stata totale nella . I rossoneri non battono il Napoli a San Siro dal 2-0 firmato Menez e Bonaventura del 14 dicembre 2014, mentre da quando Maurizio Sarri allena in Serie A, e cioè dall’agosto del 2014, non ha mai perso contro il Milan. Ci sono dunque due grandi obiettivi per il Milan e per i 70mila di San Siro.”

Fonte: acmilan.com

