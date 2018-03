Vigilia di Napoli-RB Lipsia, gli appuntamenti di domani

Sarà una lunga giornata quella di domani, a 24 ore dall’esordio stagionale del Napoli in Europa League.



Alle 14:15 il tecnico dei partenopei Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa con un suo calciatore, nella sala-press del centro tecnico di Castel Volturno; successivamente l’allenamento degli azzurri sarà aperto ai giornalisti per i primi 15 minuti, come previsto da regolamento Uefa.

Nel pomeriggio, alle 17:30, invece toccherà invece all’allenatore della squadra tedesca, Ralph Hasenhüttl, parlare ai giornalisti con un suo calciatore nella saletta-press dello Stadio San Paolo. Anche qui successivamente primo quarto d’ora di allenamento visibile alla stampa, sul prato del San Paolo.

Ovviamente vi ricordiamo che noi di 100x100Napoli seguiremo tutti gli eventi di domani con diretta audio-video sulla nostra pagina Facebook e con diretta testuale sul sito.

