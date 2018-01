Le parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a Tuttomercatoweb.

“Ciciretti ha firmato con un’altra società. Arrabbiato con lui per la scelta? No, assolutamente, non sono arrabbiato coi giocatori, come non lo sono gli altri: chiedo ai dipendenti e ai tesserati di fare il loro dovere fin quando c’è un rapporto di lavoro. Quando andrà via? Quando sarà il momento, tutto qua”.