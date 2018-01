Vigorito a Sky:” Siamo condannati silenziosi, sentenza disumana”

Così il presidente del Benevento dopo la sentenza che conferma la squalifica per un anno di Lucioni.

La sentenza è stato come vivere un incubo.

Lucioni ha carisma e ha vissuto questa esperienza in Serie A come un grande sogno.

Ammesso che sia giustizia questa, visto che il medico ha ammesso il suo errore e risulta essere l’unico responsabile di questa storia perché punire Lucioni?

Il mio capitano è uomo e atleta straordinario ci metto le mani sul fuoco

Anche il Benevento pur non essendo stato processato risulta condannato, dovremo prendere un altro calciatore siamo condannati silenziosi.