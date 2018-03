Vigorito: “Volevo Totti al Benevento”

Oreste Vigorito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ReteSport:

“Totti? Sì ci ho pensato, ma poi ho capito che non era possibile. Ci stavo riflettendo ma quando è arrivata la sua decisione di lasciare il calcio giocato ho pensato di rispettarla. E’ una persona trasparente e un grande giocatore: solo chi non ama il calcio poteva pensare di non volere Totti nella propria squadra.

Sagna ha capito che qui il calcio è passione e che a calcio si può giocare non solo ad alti livelli, ma anche per strada”.

