Viviani: “Hamsik vero leader, non chi protesta e dice parolacce”

Fabio Viviani, ex vice allenatore di Reja a Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero di Marek Hamsik e del suo ruolo di leader nello spogliatoio azzurro.

“Spesso, quando si parla di Hamsik, si fraintende il concetto di leader. Per me leader è colui che non salta mai un allenamento, che ha una parola per tutti, che con l’esempio spiega il valore della maglia che indossa e indica la strada da perseguire per far bene. Se vogliamo uno che grida, dice parolacce, sbraita e protesta, allora abbiamo sbagliato tipo di leader. Marek sta facendo tutto quello che deve fare, non vende mai fumo, è sempre essenziale nelle sue parole e nel suo stile di calciatore”.

