Vocalelli: “La Roma ha dei valori, il Napoli non la sottovaluterà“

Alessandro Vocalelli, Direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il calcio del Napoli non è fine a se stesso è un gioco realizzato ad ottenere un risultato. Gli Azzurri dimostrano di saper giocare bene e vincere e lo faranno fino alla fine del campionato. Prepararsi tutta la settimana è importante ma il Napoli è in grado anche di supportare impegni supplementari.

La Roma da un punto di vista atletico non è in forma basta vedere che nei secondi tempi cala sempre in più ha perso la brillantezza di alcuni giocatori. La Roma è una squadra che valori ed il Napoli non la sottovaluterà assolutamente”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

