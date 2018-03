Il direttore del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il senso del ridicolo non appartiene al mondo del calcio, a quanto pare. Dopo la sconfitta con la Roma e il pareggio con l’Inter ho ascoltato critiche assurde a Sarri e al Napoli, che andrebbe solo elogiato per aver tenuto in vita il campionato”.

Comments

comments