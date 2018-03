West Bromwich: indagine interna per la bravata dei suoi senatori

La società dei Baggies è stata costretta a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni calciatori scappati dal ritiro.

Brutto capitolo quello del club inglese del West Bromwich che, ultimo in classifica, aveva pensato bene di rinchiudersi in ritiro in Spagna, a Barcellona, per trovare equilibrio e serenità.

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo proprio sito, alcuni calciatori più rappresentativi del club: il capitano Jonny Evans ,l’esperto Gareth Barry, ex Manchester City, Jake Livermore, ex Tottenham, e il secondo portiere Boaz Myhill, sono scappati dal ritiro e alla fine della serata, per rientrare in albergo, hanno deciso di rubare un taxi.

Peccato che i calciatori siano stati scoperti dalla polizia locale, che li ha prontamente interrogati. La società sembrerebbe che abbia aperto una indagine interna per decidere i provvedimenti da adottare.

