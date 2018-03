Wigan-Manchester City, polizia indaga sugli incidenti

Il Wigan ha assicurato la massima cooperazione alla polizia che ha avviato un’indagine sull’invasione di campo dopo la vittoria dei ‘Latics’ sul Manchester City in FA Cup.

Nel corso dei festeggiamenti non sono mancati attimi di tensione, quando Sergio Aguero è stato ripreso dalle telecamere mentre sferrava un pugno ad un tifoso.

L’attaccante argentino si è giustificato sostenendo di aver ricevuto uno sputo in faccia da parte del tifoso. Al termine dell’incontro, nel sottopassaggio verso gli spogliatoi, si è acceso un parapiglia tra i due manager, Pep Guardiola e Paul Cook, che non son venuti alle mani solo per il pronto intervento dei rispettivi collaboratori. Nel frattempo la delusione dei tifosi del City, che hanno visto sfumare la possibilità di conquistare il “quadruple” contro una squadra di 3/a divisione, è sfociata nella distruzione di un cartellone pubblicitario, che è stato lanciato in campo. Fuori dallo stadio la polizia ha compiuto 2 arresti riuscendo ad evitare il contatto tra le tifoserie.

