Wolfsburg-Napoli, biglietti in vendita per tifosi all’estero

La SSC Napoli è lieta di annunciare che, in occasione della gara Wolfsburg vs SSC Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, in programma il giorno 16 Aprile 2015 in Germania alle ore 21:05 sarà messa a disposizione un’aliquota di biglietti per i tifosi napoletani che risiedono in Germania e Svizzera e che manifestino la volontà di partecipare all’evento.

La richiesta d’acquisto può essere effettuata dalle ore 10:00 del giorno 2 aprile 2015 fino alle ore 17:00 del giorno 3 aprile 2015, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: biglietteria.uefa@sscn.it, contenente la scansione di un valido documento di riconoscimento che attesti la residenza in Germania e dal quale si evinca l’indirizzo dove la SSC Napoli invierà, a mezzo corriere, il biglietto.

Il costo di ciascun tagliando è di euro 23,00 spettante allo Wolfsburg che ha autonomamente determinato il prezzo + le spese di spedizione pari ad euro 20 + la commissione per la transazione on line spettante a Listicket.

Le richieste saranno catalogate in base all’ordine di arrivo e soddisfatte ovviamente nei limiti della disponibilità di biglietti.

Sarà cura della SSC Napoli informare i richiedenti dell’esito positivo della richiesta, a mezzo email, fornendo tutte le informazioni utili per completare l’acquisto ( che dovrà essere completato tassativamente entro il giorno 7 aprile 2015 h.13:00), il cui pagamento avverrà attraverso il sito Listicket e che si completerà con la ricezione del biglietto attraverso l’invio a mezzo corriere, direttamente al domicilio indicato nel documento di riconoscimento.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti anche per i residenti in Italia.

