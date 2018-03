Younes, punizione esemplare per il comportamento scorretto

Il calciatore tedesco è stato retrocesso fino al termine della stagione nella seconda squadra dell’Ajax.

Continua a salire agli onori delle cronache, e non per quanto fatto in campo, Amin Younes. Il calciatore tedesco dell’Ajax, che ha firmato un contratto con il Napoli dal prossimo 1°luglio, paga caro il mancato rifiuto di entrare in campo in una gara dei lancieri lo scorso 11 marzo e i suoi successivi comportamenti in allenamento.

Durissime le parole del tecnico Erik ten Hag: “Nella mia squadra voglio soltanto giocatori motivati ​​al 100%, purtroppo Younes non lo è più. Sicuramente è successo tanto in questi ultimi mesi intorno alla sua persona, e ciò avrà influito, ma la sensazione mia e di tutti i miei collaboratori è che ormai la sua attenzione è pochissima all’Ajax perchè diretta maggiormente altrove”. Younes, fino al 30 giugno sotto contratto con l’Ajax, è stato quindi definitivamente spedito nella squadra riserve dei lancieri allenata dall’ex interista Wim Jonk, lì concludera la stagione prima di trasferirsi al Napoli, salvo nuovi colpi di scena.

