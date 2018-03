Younes: “Felice di essere all’Ajax”

Amin Younes è tornato a parlare ai microfoni di Ajax TV:

“Per me è stata una bella settimana. Ho giocato con lo Jong Ajax e mi sono allenato bene. Adesso però devo tornare a lavorare come sempre, tornare presto in forma e mettermi nelle giuste condizioni. Sono felice di essere qui, sono un calciatore dell’Ajax pronto a dare il suo contributo. L’Ajax è una società speciale per me.

Non importa cosa succederà in futuro. L’Ajax rimarrà speciale per sempre. L’accoglienza dei tifosi contro il Roda? Ho pensato che il loro sia stato un grande gesto, mi ha dato subito buone sensazioni. Ora voglio solo fare bene, dimostrare tutto il mio valore. Ho un solo grande obiettivo: giocare bene affinchè l’Ajax vinca il campionato!”.

Comments

comments