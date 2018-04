Younes, il Napoli lo convocherà per il ritiro

I risvolti che prenderà la voincenda Younes non si conoscono ancora ma il Napoli è intenzionato a fare le cose per bene.



Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club azzurro dal 1 luglio 2018 ed è stato depositato anche in Lega. Il giocatore continua a negare tale contratto e sembra in procinto di firmare col Wolfsburg.

Il Napoli, forte delle visite mediche e delle firme poste su ben 31 pagine, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, farà recapitare a Younes la lettera per la convocazione al ritiro. Se non dovesse rispondere a tale convocazione si procederà per vie legali e il tutto si sposterà al tribunale sportivo.

